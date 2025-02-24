В Красноярском крае осудили банду, вымогавшую деньги у бизнесмена

В Красноярском крае суд вынес приговоры пяти жителям Норильска за вымогательства и нападение на местного бизнесмена. Фигурантов дела признали виновными в вымогательстве (ч. 2 ст. 163 УК РФ), разбое (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Подсудимым назначили от четырех лет и пяти месяцев до шести лет четырех месяцев колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре региона. В отношении пятого соучастника уголовное дело приостановлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии правоохранителей, в июле 2023 году злоумышленники пригласили предпринимателя в квартиру, чтобы присвоить его деньги. Угрожая ножами фигуранты дела потребовали от коммерсанта 1 млн руб. за якобы невыплаты зарплаты работникам предпринимателя. Получив отказ, члены преступной группы разбили о голову пострадавшего стеклянную бутылку и избили его. Кроме того, порезали ему нос.

Нападавшие отняли у бизнесмена 50 тыс. руб. и заставили занять еще 150 тыс. руб. у знакомых. После чего отпустили его.

Александра Стрелкова