СБ ООН проголосует 24 февраля по проекту резолюции США без обвинений в адрес РФ

Совет безопасности ООН в 15:00 по местному времени (в 23:00 мск) в понедельник, 24 февраля, проголосует по представленному США проекту резолюции по Украине, сообщили «РИА Новости» в постпредстве Китая, который председательствует в совете организации. Источник ТАСС в СБ ООН сообщил, что голосование по документу может состояться в 10:00 (18:00 мск).

Проект резолюции США аналогичен тому, который американские дипломаты предложили Генассамблее ООН (резолюции Генассамблеи не обладают юридической силой). Предложенный СБ ООН документ не содержит формулировок про вторжение, обвинений в адрес России, конфликт в нем называется российско-украинским, выражается скорбь по погибшим, прописан призыв к скорейшему завершению конфликта.

Ежегодно Украина и страны Запада вносят на голосование проект резолюции в Генассамблею ООН. В этот раз, как писала газета The Washington Post, США требовали отозвать документ из ГА ООН, но Украина отказалась — американские власти намеревались внести свой, с более мягкими формулировками. Теперь если резолюцию США поддержат в СБ ООН, голосование в ГА потеряет актуальность.

Для принятия резолюции в Совета безопасности ООН необходимо как минимум девять голосов и отсутствие вето со стороны постоянных членов — США, России, Китая, Великобритании и Франции.