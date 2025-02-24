Гурманские будни

Личная история в Хамовниках

В сердце района распахнул двери ресторан Leo Генриха Карпина. Этот проект несет в себе историю и философию самого ресторатора. Он задуман Генрихом как уютная гостиная, где найдется место для друзей и семьи. Кулинарную концепцию Leo возглавил бренд-шеф Сергей Балашов, ранее ставший известным благодаря ресторану 800°С Contemporary Steak, который не раз занимал почетные места в рейтинге 101 World’s Best Steak Restaurant. Ключевым акцентом кухни является свежая рыба и морепродукты, поставляемые ежедневно, а также элементы средиземноморской кухни.

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Примечательной (и почти визитной) карточкой является салат Leo с розовыми томатами, печеным рамиро, перцами бикиньо и ароматной зеленью. Среди эксклюзивных позиций — креветки карабинеро с премиальным маслом donnafugata, и редкая брезаола вагю, пицца на тонком хрустящем тесте с пикантной колбасой, мини-перчики, фаршированные премиальной говядиной «блэк ангус», которые подаются с сицилийским соусом и брынзой. Из рыбных горячих блюд стоит отметить филе сибаса с тонкими слайсами печеного картофеля с романтичным лимонно-шафрановым соусом. Что касается десертов, то шеф-кондитер Александр Кубышев привнес в меню трендовые подачи. Пряная груша, запеченная в черном чае и специях, подается на песочной тарталетке с крамблом из пекана и соленой карамелью, а коржи для медовика сделаны из гречишного меда и черемуховой муки. К таким десертам хочется вернуться снова и снова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Ассорти сашими Традиционный французский пирог с грибами и черным трюфелем Креветки карабинерос с оливковым маслом Доннафугата и морской солью Карпаччо из креветок карабинерос Крудо из сибаса с соусом понзу-чили Севиче из дорадо с имбирным огурцом Краб-дог Улитки по-бургундски с поджаренными тостами Запеченный картофель с греческим соусом Салат Овощи с сыром фета и печеным перцем Сибас с лимонным соусом Крем-брюле Пряная груша с ванилью и корицей Шоколадный торт-суфле Леди с цветком бузины Himawari Julep Italicus Spritz Limoncello Spritz Следующая фотография 1 / 19 Ассорти сашими Традиционный французский пирог с грибами и черным трюфелем Креветки карабинерос с оливковым маслом Доннафугата и морской солью Карпаччо из креветок карабинерос Крудо из сибаса с соусом понзу-чили Севиче из дорадо с имбирным огурцом Краб-дог Улитки по-бургундски с поджаренными тостами Запеченный картофель с греческим соусом Салат Овощи с сыром фета и печеным перцем Сибас с лимонным соусом Крем-брюле Пряная груша с ванилью и корицей Шоколадный торт-суфле Леди с цветком бузины Himawari Julep Italicus Spritz Limoncello Spritz

Винная карта ресторана — еще один важный элемент его привлекательности. Шеф-сомелье Александр Демин собрал около 200 этикеток, среди которых выделяются коллекционные винтажи из Бордо, Бургундии, Шампани, а также «супертоскана» и вина из Калифорнии. В винном шкафу можно найти редкие бутылки, которые помогают раскрыть вкус местных блюд с новой стороны. В Leo акцент сделан на коктейли. Идеолог бара Олег Кашин создает напитки, сочетающиеся с блюдами из рыбы и морепродуктов. Интерьер создан студией Sundukovy Sisters. Центром пространства стали панорамные окна и открытая кухня, а также футуристичный raw bar, расположенный под волнистой скульптурной стеной. Стиль Leo: сочетание светлых оттенков, натуральных материалов и изысканного уюта, который сочетается с элементами современного искусства и живыми цветами. Вскоре тут обещают ранние завтраки с шампанским.

Усачева улица, дом 15 Ежедневно, с 11:00 до 00:00

Высокий гастрономический словарь «КоммерсантЪ Стиль»: крудо

Крудо — не просто блюдо, это философия свежести и натуральности, истинная дань продуктам в их первозданном виде. Этот термин, пришедший из Италии, обозначает тонко нарезанные сырые морепродукты, рыбу или мясо, которые подаются с минимальными приправами. Крудо уходит корнями в древнеримскую кухню, где сырые морепродукты и мясо часто сочетались с маслом и травами.

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Фото: Getty Images Крудо

Фото: Getty Images

В наши дни крудо стало знаковым блюдом высокой гастрономии, где простота встречается с современными трендами. Блюдо высоко ценится за свою легкость, свежесть и минимализм, а в лучших ресторанах мира его интерпретируют по-разному, при этом всегда акцентируя внимание на первоклассных ингредиентах. В одном из самых известных ресторанов Токио Narisawa крудо подают из местных экзотических морепродуктов, сочетая их с японскими соусами и травами, что создает уникальные и многослойные вкусовые акценты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тартар из креветок карабинерос с персикром и черной икрой в ресторане Mela

Тартар из креветок карабинерос с персикром и черной икрой в ресторане Mela



В средиземноморском ресторане Mela шеф-повар Кирилл Бергер представляет авторское прочтение. Здесь подают тартар из креветок карабинерос, вкус которых подчеркнут персиковым соусом шисо и маринованным персиком. Для создания баланса шеф использует щипотку черной икры, которая привносит соленую ноту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ассорти из крудо из четырех видов рыб и морепродуктов: тунец, сибас, гребешок, сладкая креветка в ресторане Brera

Ассорти из крудо из четырех видов рыб и морепродуктов: тунец, сибас, гребешок, сладкая креветка в ресторане Brera



В ресторане Brera шеф-повар Руслан Поляков подает целое ассорти из крудо из четырех видов рыб и морепродуктов: тунец, сибас, гребешок, сладкая креветка. Они подаются с тонюсенькими слайсами редиса и соленого огурца, бобами эдамаме, микрозеленью, крупной морской солью и оливковым маслом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карпаччо из мраморной говядины с пармезаном в ресторане Aga

Карпаччо из мраморной говядины с пармезаном в ресторане Aga



В петербургском ресторане Aga шеф-повар Павел Сухопаров подает крудо в виде карпаччо из мраморной говядины с пармезаном, где тонкие слайсы говяжьей вырезки он заправляет оливковым маслом, солью, перцем и сыром пармезан.

Ольга Карпова