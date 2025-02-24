В Кирове задержали бойца MMA за дискредитацию армии

В Кирове задержан молодой человек, который оскорбительно высказался о действиях армии России на Украине и проявил агрессию к жене участника спецоперации, сообщили в региональном управлении МВД.

«Он будет привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации»,— говорится в сообщении ведомства. В полиции отметили, что он выражал поддержку запрещенной организации и высказывался против действий российской армии.

Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором мужчина, предположительно MMA-боец Матвей Леванов, кричит нацистские лозунги у клуба в Кирове, оскорбительно высказывается в отношении армии РФ и проявляет агрессию к женщине.

Матвей Леванов выступал в ММА-промоушене Gas Fight. В бойцовской лиге Gas Fight сообщили о его исключении. «Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности»,— говорится в сообщении лиги во «ВКонтакте».