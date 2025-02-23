В Новороссийске прогремел салют в честь Дня защитника Отечества
День защитника Отечества в Новороссийске завершили артиллерийским салютом, сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
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«В честь Дня защитника Отечества над акваторией Цемесской бухты в городе-герое Новороссийске прогремел артиллерийский салют»,— написал мэр.
В полдень 23 февраля в Новороссийске в память о подвигах советских солдат и российских военнослужащих с борта крейсера «Михаил Кутузов» прогремел «Выстрел памяти».