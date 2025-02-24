На ремонт 10 молодежных центров и клубов в Татарстане выделили 150 млн рублей

На капитальный ремонт 10 объектов молодежных центров и клубов в Татарстане направили 150 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Наибольшую сумму — 52 млн руб. — выделят на ремонт молодежного клуба «Ялкын» в селе Большой Кукмор, 32,9 млн руб. — на ремонт помещений и укрепление материальной базы молодежного клуба в селе Осиново и 14,5 млн руб. — на ремонт здания молодежного центра «Яшьлек» в Менделеевске. Также работы охватят здания клубов в селе Старое Дрожжаное и шести клубов в Казани.

Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы, включая ремонт зданий, установку оборудования, благоустройство территорий и приобретение мебели и инвентаря.

Финансирование проекта осуществляется из бюджета Республики Татарстан, заказчиком выступает Государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан». Срок окончания работ установлен на 1 декабря 2025 года.

Влас Северин