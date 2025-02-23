24 февраля на территории Республики Татарстан местами ожидается небольшой снег и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 24 февраля в Татарстане ожидается небольшой снег и гололедица

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ 24 февраля в Татарстане ожидается небольшой снег и гололедица

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В регионе ожидается переменная погода с облаками и прояснениями, а также небольшой снег местами. Ветер будет дуть с севера или северо-востока со скоростью 6–11 м/с. Ночью температура воздуха будет колебаться от 10 до 15 градусов, а днём — от 5 до 10 градусов. В связи с этим на дорогах возможна гололедица.

В Казани ночью осадков не предвидится, а минимальная температура опустится до показателей от 12 до 14 градусов. Днём максимальная температура воздуха будет колебаться от 6 до 8 градусов.

Влас Северин