В Оренбуржье снято ограничение движения на трассе М-5 и ряде региональных дорог

По состоянию на вечер воскресенья, 23 февраля, в Оренбургской области открылся для движения участок трассы М-5 «Урал» со 170-го (Краснощеково) по 260 км (Новоникольск). Об этом сообщает региональное правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Также в регионе снято ограничение движения на трассе Беляевка — Междуречье с 20-го (Карагач) по 55 км (Междуречье) и автодороге Междуречье — Хлеборобное в Беляевском районе. В Саракташском районе открылась для проезда трасса Саракташ — Новочеркасск, а в Кувандыке — дороги Куруил — Чеботарево и Каменноозерное — Медногорск со 177-го (выезд из Медногорска) по 184 км (пересечение с подъездом к пункту пропуска «Орск», 207 км).

В Оренбургском районе отменено ограничение проезда по дорогам Чебеньки — Былинный (с 0-го по 11 км), Чебеньки — Всходы (с 0-го по 8 км), Вязовка — Мирный (с 0-го по 11 км) и Чебеньки — Пречистинка (с 0-го по 6 км).

Кроме того, в регионе до 10:00 (MSK+2) понедельника, 24 февраля, остается закрытой для проезда всех видов транспорта региональная дорога Каменноозерное — Медногорск с 91-го (Сунарчи) по 107 км (Верхняя Черноречка) в Саракташском районе. В Кувандыке в этот период нельзя будет проехать по трассам Станция Сара — Самарское с 0-го по 48 км и Кувандык — Новосимбирка с 7-го по 55 км.

Режим движения на дорогах Оренбуржье изменился из-за непогоды. В регионе объявлен желтый уровень опасности из-за снегопада.

Георгий Портнов