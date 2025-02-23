В текущем году Татарстан планирует завершить ремонт детского сада, а в Рубежном — внутренние помещения одной из школ. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Татарстана и куратор от республики Фаниль Аглиуллин во время прямого эфира телемоста «Вместе» между Казанью и Луганском.

Ремонт детского сада «Светлячок» в Лисичанске был начат в 2024 году, в текущем — его планируют завершить. В школе в Рубежном ранее уже были заменены кровля, остекление, системы отопления и проведена отмостка. На данный момент школа обеспечена теплом.

В 2024 году в Лисичанске и Рубежном завершили ремонт трех социальных объектах, а также спортивной и музыкальной школ. В прошлом году в рубежном также было отремонтировано отделение партии «Единая Россия», в котором позже провели выборы президента России.

Влас Северин