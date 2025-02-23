В Ростове будет перекрыт проезд по нескольким улицам в марте
В марте 2025 года на ряде улиц донской столицы будут введены ограничения движения для транспорта в связи с работами на участках подземного газопровода. Об этом сообщает городской департамент автодорог.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Так, с 3 марта будет перекрыт проезд по ул. Шекспира (около дома №28). Ограничение продлится до 24 марта.
С 12 марта по 30 апреля движение транспорта ограничат в районе ул. Страны Советов, 5.
С 15 марта по 30 июня проезд будет закрыт по ул. Текучева (от строения № 368 до ул. 14-й Линии), а также по самой 14-й Линии в границах пересечения с Текучева.