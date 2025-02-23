В Ростове будет перекрыт проезд по нескольким улицам в марте

В марте 2025 года на ряде улиц донской столицы будут введены ограничения движения для транспорта в связи с работами на участках подземного газопровода. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Так, с 3 марта будет перекрыт проезд по ул. Шекспира (около дома №28). Ограничение продлится до 24 марта.

С 12 марта по 30 апреля движение транспорта ограничат в районе ул. Страны Советов, 5.

С 15 марта по 30 июня проезд будет закрыт по ул. Текучева (от строения № 368 до ул. 14-й Линии), а также по самой 14-й Линии в границах пересечения с Текучева.

Анна Анисова