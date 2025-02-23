Россияне навострили лыжи в Куршевель

Россияне возвращаются в Куршевель. Спрос на горнолыжный отдых в Альпах этой зимой вырос в три раза, сообщает РБК со ссылкой на представителей туротрасли. Информацию подтверждают и собеседники “Ъ FM” на рынке. Около половины всех бронирований на альпийские курорты пришлись именно на Куршевель. Однако поток российских туристов все равно существенно меньше, чем до пандемии COVID-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JEFF PACHOUD / AFP Фото: JEFF PACHOUD / AFP

Сейчас в Куршевель едут не только состоятельные россияне. Туроператоры предлагают множество вариантов размещения, поэтому найти приемлемую цену сможет каждый, отметил зампредседателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко: «В этом году спрос на Альпы сильно вырос примерно в три раза. Россияне поняли, что дальше ждать у моря погоды бессмысленно: в ближайшее время вряд ли появятся прямые перелеты по этому направлению. Кроме того, они накатались на российских курортах, которые сильно подорожали.

Рост продаж — примерно на 50-60%. В первую очередь, конечно, это относится к состоятельной публике, поскольку перелеты все-таки достаточно дорогие, в диапазоне от 70 до 120 тыс. руб.

Диапазон цен на самом деле очень большой. Появились туристы, которые выбирают достаточно бюджетные размещения. Стоимость на семью вполне может составить в пределах €1-1,5 тыс. Есть довольно существенный процент очень дорогих туров. Это может быть и €30-50-100 тыс. Если взять медианную цену, то для Куршевеля это порядка €5-6 тыс.».

За Куршевелем закрепилась слава самого русского курорта французских Альп. С 1990-х годов он пользовался популярностью у российских бизнесменов, топ-менеджеров и чиновников. После начала военных действий на Украине «отдых для богатых русских клиентов на альпийских склонах закончился», писала в марте 2022го французская Le Monde. На площади Круазетт в самом центре Куршевеля сняли российский триколор. Местные СМИ писали о постепенном снижении потока туристов из РФ. Впрочем, отношение к россиянам в Альпах максимально дружелюбное, рассказала Ирина Мануильская, начальник отдела продаж туристической компании «Содис», которая занимается индивидуальными турами:

«У нас и в 2024-м был хороший всплеск по Куршевелю, и поэтому этот год по отношению к прошлому показал рост буквально плюс 2-3%. Клиенты в основном летят туда "Турецкими авиалиниями", очень многие любят и компанию Emirates, потому что бизнес-класс крайне комфортный, удобный. Частные рейсы у нас не очень пользуются спросом, потому что сейчас нельзя лететь напрямую, все равно нужно делать хотя бы где-то посадку. Наши индивидуальные туристы практически никогда не жаловались на плохое отношение по национальному признаку, скажем так. Слыша русскую речь, все говорили: "Ух ты, здорово, русский турист! А как вам удалось приехать? А как вы сейчас к нам прилетаете? Мы вас очень рады видеть". Куршевель по-прежнему нас принимает с радостью и хорошим отношением».

На наиболее дорогом горнолыжном курорте «Куршевель 1850» средняя стоимость гостиничного номера за ночь начинается от 280 тыс. руб. и может превышать 900 тыс. руб. А на курорте Val d’Isere в марте размещение на двоих на неделю по системе премиум all-inclusive может обойтись примерно в 1 млн руб.

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