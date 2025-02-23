В Черноземье 24 февраля будет облачно и снежно, от -13°С до -4°С

В понедельник, 24 февраля, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность, местами снег. Температура будет варьироваться от -13°С до -4°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачно, температура составит -10°C. Днем также прогнозируется облачность при -5°C.

В Воронеже ночью ожидают облачность и кратковременный снег, до -10°C. Днем тоже прогнозируют облачность без осадков, а температура опустится до -6°C.

В Курске ночью будет облачно, температура составит до -11°C. Днем — переменная облачность, до -5°C.

В Липецке ночью прогнозируют -13°C и облачность. Днем температура воздуха составит -7°C.

В Орле ночью будет облачность с прояснениями, до -13°C. Днем — малооблачно, до -4°C.

В Тамбове ночью температура опустится до -12°С, ожидается облачность и кратковременный снег. Днем будет облачно, без осадков, до -7°С

Егор Якимов