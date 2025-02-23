В Ярославской области сгорел многоквартирный жилой дом

В Борисоглебском районе сгорел многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Здание загорелось вечером 22 февраля в деревне Юркино на улице Центральной. На месте работали 17 человек личного состава и пять единиц техники. Полностью ликвидировать пожар удалось только к 13:45 23 февраля. Огонь уничтожил дом площадью 432 кв.м. В МЧС добавляют, что никто не пострадал. По предварительным данным, причина возгорания связана с использованием электротехники.

Алла Чижова