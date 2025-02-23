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В Ростове начата обработка объектов улично-дорожной сети из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий в донской столице коммунальные службы начали обработку объектов улично-дорожной сети противогололедными материалами, сообщил и.о. главы города Александр Скрябин в своем Telegram-канале. Всего задействовано 125 единиц техники.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Александр Скрябин поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ Станиславу Марченко уделить особое внимание опасным участкам дорог (мосты, путепроводы, спуски, подъемы и тротуары).

Анна Анисова

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