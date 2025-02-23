Расписание ряда электричек из Ростова изменится со 2 по 16 марта

Со 2 по 16 марта 2025 года в Ростовской области планируется отменить два пригородных поезда и изменить расписание еще четырех. Это связано с проведением ремонтных работ на путях, сообщает пресс-служба СКЖД (Северо-Кавказской железной дороги).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

4, 5 и 6 марта 2025 года перестанут курсировать пригородные поезда № 6157 Ростов — Лихая (отправлением в 8:39) и № 6156 Лихая — Ростов (отправлением в 14:30).

Кроме того, 2, 3 и с 7 по 16 марта планируется изменить расписание следующих электричек: № 6155 Ростов — Лихая (отправлением по обычному расписанию в 6:11), № 6515 Ростов — Лихая (отправлением в 15:03).

4 марта поменяется график поездов № 6169 Ростов Усть-Донецкая (отправлением в 13:15), № 6161 Ростов — Лихая (отправлением в 16:32) и № 6155 Ростов — Лихая (отправлением в 6:11).

Анна Анисова