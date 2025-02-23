На водоемах Краснодара усилили меры безопасности из-за похолодания

Краснодарская Служба спасения усилила контроль за водными объектами города из-за участившихся случаев выхода горожан на неокрепший лед, сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

«Сегодня спасатели предостерегли от такой попытки детей на улице Ставропольской, 179/1»,— отметили в администрации.

Спасатели вместе с полицейскими проводят разъяснительные беседы с горожанами и раздают памятки о правилах безопасности. На водных объектах установлено 64 камеры видеонаблюдения, работающие в круглосуточном режиме.

Кроме того, сотрудники Службы спасения обкалывают лед вдоль береговой линии Дмитриевской дамбы, озера в районе Восточно-Кругликовский, озера Карасун в районе сквера Селезневский и озер Карасун №1–9.

Наталья Решетняк