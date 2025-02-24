«Ресурсосбережение — это не технология, а культура»

В условиях продолжающегося санкционного давления на РФ и процесса замещения зарубежной продукции на внутреннем рынке для промышленности вопрос бережливого производства и ресурсосбережения остается одним из наиболее актуальных и важных. Корреспондент «Ъ-СПб» поговорил с генеральным директором компании «Супротек» Сергеем Зеленьковым о культуре и инновационной ценности ресурсосбережения в современной России, запросах внешних рынков и перспективах развития технологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

— Как вы оцениваете текущее состояние рынка смазочных материалов и присадок в России? Можно ли говорить о каких-то кардинальных изменениях на рынке за последние три года, особенно в части импортозамещения?

— В целом рынок смазочных материалов в стране по сравнению с 2022 годом претерпел существенные изменения. Можно уверено сказать, что в отрасли наблюдается безусловное улучшение. В 2022 году, когда с рынка «ушло» 65 тыс. тонн различных смазочных продуктов, прямо скажем, не самых массовых по объему производства, но необходимых для экономики, ряд коллег по всей России, естественно, озадачились вопросом, как импортозаместить этот сегмент, при этом чтобы новые продукты были конкурентоспособны. Были поставлены задачи для расширения объема производства.

Их решали крупные игроки, изначально производившие более массовые продукты для узких ниш экономики. Со всем остальным ассортиментом возникли проблемы.

Одной из причин стало то, что почти вся техника была зарубежная и в ее технических паспортах были предписаны те бренды, которые к нам из-за рубежа поставлялись, а необходимой технической информации о тех смазочных продуктах, которые стали производить в России, в этих паспортах не значилось. Соответственно, такая ситуация влекла за собой длительные сроки проверок, а на этапе, пока эти проверки и испытания проходили, естественно, продукция завозилась параллельным импортом.

В 2022 году компания «Супротек» размышляла только о создании узкой линейки высокотехнологичных триботехнических смазок с особыми свойствами. Тем не менее мы приняли решение, что будем разрабатывать и производить более широкий ассортимент продукции, что очень сложно сделать за короткий промежуток времени.

В первую очередь сложности связаны с компетенцией технологов и опытных сотрудников, которых в стране очень мало, и с наличием сырья для производства таких продуктов. Пока в РФ не так много производится химической продукции, чтобы использовать ее для создания тех или иных смазок. Приходится закупать что-то в других странах, которые пока могут с нами торговать и сотрудничать. Я думаю, что нужно еще лет пять, и тогда отечественные производители смогут полностью заместить то, что было утрачено при режиме жестких санкций.

— Вы часто отмечаете в интервью, что ресурсосбережение — это инновационная ценность современной России. Насколько известно, эта технология уже давно применяется во всем мире, в том числе активно развивается и на постсоветском пространстве с 1970-х годов. В чем именно заключается ее ценность и какие инновации она может предложить сегодня?

— Понимаете, в Советском Союзе была плановая экономика, которая имела свои механизмы, методы, формы и контроль. Поэтому, естественно, целые структуры на каждом предприятии занимались, в том числе, экономической целесообразностью, оценкой материальных ресурсов, затрат и прочего.

К моему удивлению, на сегодняшний день в современной России практически не проводятся конференции по ресурсосбережению. Также выпускается очень мало учебных пособий для институтов по экономике ресурсосбережения. Существуют, конечно, отдельные выступления, доклады, студенческие работы и, наверное, какие-то диссертации. Мы их внимательно ищем. И что удивительно, как правило, все это происходит не в Москве и Санкт-Петербурге.

Сейчас под ресурсосбережением принято понимать ресурсосбережение сырья, каких-то отдельных природных ресурсов, энергетики. А что касается материально-технической базы, в частности, оборудования, механизмов, узлов, техники, то с этим есть определенные сложности.

К сожалению, на многих предприятиях отсутствуют нормативы и материально-техническая документация по ресурсосбережению. Их попросту нет, потому что большая часть предприятий среднего бизнеса, тем более малого, об этом даже не знают. Просто делают как могут. Мы для себя просчитывали, что на каждый вложенный рубль нашей продукции заказчик может получить до 10 рублей экономии. Это тысячи процентов. Но технология по-прежнему остается маловостребованной. Это говорит прежде всего о том, что отсутствует система, культура.

— Как эту культуру привить и сколько на это может потребоваться времени?

— Любая культура формируется долго. Вопрос еще в том, что ее постоянно нужно поддерживать на разных уровнях. Должна быть государственная поддержка, и я вижу, что тенденции такие появляются. Это должно начинаться на уровне учебных заведений: от колледжей и заканчивая вузами. Нужны предметы, которые должны быть обязательны для любого уровня технических специалистов, а не только экономистов.

На сегодняшний момент я знаю, что у нас развита система финансового аудита, например. Есть сервисные компании, которые проводят проверку оборудования, имеются техрегламенты, можно условно назвать это техническим аудитом. Но когда мы приезжаем на предприятия и просим показать журналы учета обслуживания техники, то оказывается, что в 90% случаев никакого учета обслуживания техники и оборудования не ведется. Они это делают по факту. Случилась проблема — они ее устранили.

Мы можем существенно продлить заложенный производителем ресурс оборудования. Не сохранить, понимаете, не провести необходимые работы, чтобы проработал плановый ресурс, а увеличить этот плановый ресурс. Это очень серьезно сказывается в целом на экономике. Вот о чем мы стараемся говорить уже двадцать с лишним лет, но встречаем постоянное сопротивление, потому что нет традиции, нет культуры. Нет осознания, что так должно быть.

— Как вы популяризируете тему ресурсосбережения среди клиентов и партнеров? Проводите ли вы обучающие программы или семинары по эффективному использованию ваших продуктов?

— Последние пятнадцать лет мы активно это делаем в нашей дилерской сети. У нас достаточно большое количество партнеров в России. Наши официальные филиалы есть в Петербурге, где находится наш головной офис, лаборатории и основные производственные мощности, а также в Москве, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске. Сотни дилерских центров по всей стране, которые продают нашу продукцию и консультируют клиентов по ее применению.

У нас есть выездные курсы, обучающие программы для наших клиентов: сетей магазинов, авторемонтных предприятий. Есть наш учебный центр, который этим занимается непосредственно. Мы называем его «Малая академия Супротек». Также мы активны в социальных сетях, где постоянно выкладываем отзывы, инструкции, транслируем реальный опыт применения наших продуктов. Снимаются сюжеты, снимаются фильмы об этом. Раньше это было главным образом на YouTube, сейчас RuTube, «VK-видео», «Дзен» и Telegram. На сайте, безусловно, информация есть о наших внедрениях.

— Можете привести примеры, как использование ваших продуктов помогает сократить компаниям операционные расходы, увеличить срок службы оборудования или снизить выбросы?

— Во-первых, мы опираемся на наш почти 23-летний опыт применения трибосоставов для автомобилей и переносим его на продукты для индустриального сектора. Напомню, что наши присадки — геомодификаторы трения и автохимия — в процессе штатной эксплуатации восстанавливают основные параметры работы двигателей, коробок передач, топливных систем и в 2–2,5 раза продлевают их ресурс. Миллионы автовладельцев и сотни автопредприятий продлили жизнь своему транспорту и получили значительную экономическую выгоду. Эти продукты стали технически признанными и частными автовладельцами, и в сообществе автосервисов. Топливные присадки Suprotec выставляют на полки крупнейшие брендовые АЗС: ЛУКОЙЛ, «Газпром» и другие.

Теперь экономическую целесообразность применения присадок и смазок «Супротек» оценивают промышленники, нефтяники, газовики, железнодорожники. В РФ есть целый ряд предприятий, которые уже внедрили наши технологии и активно их используют. На Протозановском месторождении компания «НГ-Энерго», входящая в структуру «Роснефти», внедрила трибосостав «Промкомпозит 005» для обработки ДВС Cummins КТА-50. Результаты превзошли ожидания: снижение удельного потребления топлива на 5%; увеличение компрессии на 1,44 кг/кв. см; увеличение межсервисного интервала с 30 до 50 тыс. моточасов.

Компания Schlumberger провела испытания трибосостава на базе погружных электронасосов УЭЦН. Обработка пяты протектора гидрозащиты позволила увеличить максимальную нагрузку скольжения с 957 до 3051 кг (в три раза) и снизить частоту необходимости технического обслуживания, которое было связано с трудоемким и затратным процессом извлечения насосов из скважин.

Лаборатория смазок «Супротек» работает над новыми продуктами для нефтегазовой и транспортной отраслей. Разрабатываются твердо-смазочные покрытия для насосно-компрессорных труб в условиях Арктики, что позволит увеличить количество циклов свинчивания-развинчивания и снизить эксплуатационные расходы.

Создана синтетическая смазка с молибденовым наполнителем для шарнирных узлов железнодорожных вагонов, рекомендованная для высокоскоростных магистралей. Ведутся работы над смазками для гребнесмазывателей и токопроводящими смазками для токосъемников, что улучшит работу подвижного состава.

Еще один крупный концерн заключил с нами контракт на производство для них серии смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). Эта компания работает с очень крупными предприятиями России, поставляя им инструмент для металлообработки и измерительное оборудование. Это в очередной раз подтверждает, что наши СОЖ сегодня конкурируют с очень дорогими зарубежными и дают очень высокий результат.

— Как вы используете технологию ресурсосбережения на своем производстве? Применяете ли ее для оптимизации производственных процессов?

— Весь транспорт нашей компании обрабатывается продуктами «Супротек» с момента покупки. Потому что мы знаем, что это хороший обкаточный вариант в период приработки деталей в узлах и агрегатах. И в последующем, естественно, при каждом ТО это происходит. Более того, весь транспорт работает на нашем моторном масле. Восстанавливающими и ресурсосберегающими составами обрабатываются механические приводы и редукторы на заводах. Мы применяем наши смазки для подшипников и гидравлики. Все, что рекомендуем к применению, разумеется, опробуем и применяем сами. И на производстве, и на транспорте, и в быту.

— Какое сырье (отечественное или зарубежное) вы используете для производства смазочных материалов и присадок? Как решаете вопросы зависимости от импорта и какие альтернативы разрабатываете?

— Триботехнические составы являются флагманом бренда «Супротек» и имеют стопроцентную локализацию в России. Все сырье добывается и производится здесь. Что касается моторных масел, то большая часть также локализована в РФ, но вот пакеты присадок пока, к сожалению, импортные. В стране есть один из производителей, но с очень маленькими объемами, поэтому приходится их закупать за границей. Касательно пластичных смазок, которые составляют большую часть нашего ассортимента (400 наименований), то они тоже на 75–80% локализованы в РФ.

В прошлом году мы кооперировались с известным производителем смазок — заводом «Неозон», который находится в Сланцах Ленинградской области. Там под нашей товарной маркой сегодня производят продукцию, а мы предоставляем инжиниринговые услуги и выполняем функции торгового дома. Считаю, что такая кооперация — очень важный и нужный элемент развития.

— Есть ли запрос на вашу продукцию на внешних рынках? Какие страны представляют для вас наибольший интерес? И как вы адаптируете продукцию под требования зарубежных потребителей?

— Если говорить о пластичных смазках, то выходить с ними на внешний рынок пока рано, потому что за границей это давно поставлено на поток, а сама продукция очень высокого качества. По стоимости они, может быть, более дорогие, но у них экономика научилась защищать себя и стимулирует развитие собственного производителя.

Если говорить об уникальных продуктах, то это триботехнические составы и смазки — наши геомодификаторы трения. Это наше уникальное торговое предложение. Если раньше, до 2022 года, мы сотрудничали с партнерами в 48 странах мира, то сегодня география уменьшилась. Тем не менее мы продолжаем продавать, в том числе и в Европе, и в других странах. Да, это небольшие объемы и да, есть сложности по логистике, но постепенно развиваем эти рынки. Не все так быстро, как хочется, потому что любое продвижение продукта требует больших финансовых затрат и ресурсов. Мы не можем как малое предприятие себе позволить такой роскоши, учитывая, что мы развиваем свою собственную производственную базу для смазочных продуктов. Поддержки от государства для таких нужд пока мы активно получить не можем.

— Какие перспективы вы видите для развития технологий ресурсосбережения в России?

— Мы для себя сделали вывод, что одна компания «Супротек» на рынке России не может идею ресурсосбережения реализовывать в полной мере. Поэтому было принято решение с нашими коллегами о создании ассоциации. Она сейчас в стадии регистрации. В нее войдут ряд наших партнеров и те, кто будет заниматься продвижением идеи ресурсосбережения со стороны учебных заведений, и со стороны партнеров-производственников.

Надеюсь, что нас поддержат администрация города, Торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников и, безусловно, правительство, потому что это крайне актуальные задачи. И сегодня, как никогда, это важно для успешной реализации бизнеса: применяя ресурсосберегающие технологии, мы повышаем эффективность.

Работа над сокращением различного типа потерь тоже очень важна. Я вижу перспективу создания целой сети и самой услуги, которой пока на рынке нет. Это ресурсоаудит. Энергоаудит есть, а аудита ресурсов нет. Суть услуги заключается в том, чтобы специалисты могли зайти на предприятие и по своим параметрам экономическим, техническим смотрели, в каком состоянии, с точки зрения ресурса, находятся оборудование, механизмы, техника. А после владельцы этих предприятий могли бы получить рекомендации: что необходимо сделать, чтобы повысить производительность, эффективность производства, снизить расходы и затраты, которые возникают внепланово, либо однозначно могут возникнуть. Над созданием такой общей системы, решающей вместе с заказчиками задачи по ресурсосбережению, мы сейчас и работаем.

Виктор Ирисов