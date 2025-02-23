Пропавшие в Новочеркасске трое детей найдены живыми

Трое детей, пропавшие в Новочеркасске, были найдены живыми. В отношении них не совершались какие-либо противоправные действия. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О пропаже двух мальчиков в возрасте 5 и 6 лет, а также 7-летней девочки заявил в полицию их дедушка вчера, 22 февраля. По данному факту полицейскими была начата проверка.

По информации источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, детей забрала их мать, лишенная родительских прав. Их дедушка связался с женщиной. После этого она самостоятельно возвратила несовершеннолетних законному представителю.

Анастасия Казуков