В Перми появился памятник участникам СВО

Сегодня в Перми состоялось торжественное открытие памятника участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Он разместился в сквере возле памятника архитектуры «Дома чекистов» на улице Сибирской. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Перми Эдуард Соснин, главный федеральный инспектор Пермского края Сергей Половников, представители ветеранского движения, общественные и молодежные организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, с инициативой о создании памятника участникам СВО выступила региональная общественная организация «Комитет поддержки ветеранов СВО Пермского края». Автором концепции монумента является известный пермский скульптор Алексей Залазаев. Памятник представляет собой композицию, имеющую круговой обзор и состоящую из пяти фигур.

В марте 2024 года эскиз памятника был утвержден членами Общественного совета по топонимике при главе города. Так, главная фигура основного фасада монумента представляет собой воина-знаменосца, боковые фигуры – оператора БПЛА, воина-освободитель с ребенком на руках. Фигура второго фасада – женщина, которая олицетворяет собой жен и матерей солдат и офицеров. За ее спиной располагается флаг с большой буквой Z и слоганом «Своих не бросаем». Фигура стоит на возвышенном архитектоне в образе утеса с текстом «СВО. Специальная военная операция. 24 февраля 2022 года».