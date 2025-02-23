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В Волгодонске LADA Granta врезалась в опору ЛЭП — водитель пострадал

Сегодня днем, 23 февраля, в Волгодонске пострадал молодой водитель отечественного автомобиля в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

По предварительным данным, водитель LADA Granta 2005 года рождения ехал по пр. Мира около дома №60. Автомобилист не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП.

Водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Степень их тяжести не приводится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Анна Анисова

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