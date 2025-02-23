Мэрия требует от бывшего таможенника снести павильон у ТЦ

Администрация Перми обратилась в суд с исковым заявлением о сносе павильона возле ТЦ «Времена года» по ул. Докучаева, 42б. Как указано в материалах дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, ответчиками по заявлению властей являются предприниматели Игорь Жуков и Николай Скляров. Администрация города требует, чтобы ответчики снесли нестационарный торговый объект (НТО) возле ТЦ «Времена года» и освободили территорию под парковочные места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Снести НТО истец требует с двух участков: один из них, площадью 3,3 тыс. кв. м, находится под зданием ТЦ, а другой — 158 кв. м — под самим спорным строением. По сведениям онлайн-справочника 2ГИС, возле торгового центра, на меньшем по площади участке по ул. Докучаева, 42б/2, находится павильон с мини-пекарней «Хлебница» и магазинами молочной продукции «Вемол» и мясных изделий «Куединский». Свои требования в администрации мотивируют тем, что по проектной документации для строительства ТЦ на территории возле «Времен года» должна располагаться автостоянка для посетителей центра. В случае неисполнения судебных требований истец просит предоставить ему право на демонтаж павильона.

Согласно сервису Kartoteka.ru, Игорь Жуков является учредителем компаний ООО «УК «Докучаева» и ООО «УК «Времена года», зарегистрированных по адресу ТЦ и занимающихся управлением эксплуатацией нежилого фонда. Предприниматель также контролирует добрянское ООО «Уралвэдсервис» (строительство). По одной из версий, Игорь Жуков может являться бывшим начальником пермской таможни, покинувшим свой пост в 2008 году. После увольнения, по данным источников «Ъ-Прикамье», экс-руководитель таможни занялся торговой недвижимостью. Господин Жуков вместе с компаньоном может владеть ТЦ «Времена года», приобретенным в 2013 году. Николай Скляров является владельцем добрянского АО «Рост-импэк» (деятельность по складированию и хранению). Господа Жуков и Скляров оба зарегистрированы в городе Элиста Республики Калмыкия.