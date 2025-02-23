Суд запретил продажу табака в магазине вблизи детского сада в Удмуртии
Продажу табачной продукции в расположенном менее чем в 100 м от детского сада супермаркете «Пятерочка» в городе Можга запретили через суд. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По результатам проверки управление установило, что торговая точка расположена в 34,38 м от детского сада №20, что нарушает установленные законом ограничения (ст. 19 Закона №15-ФЗ).
Владельцем торговой точки является ООО «Агроторг». Согласно сайту Rusprofile компанией руководит Никита Маленький. Выручка организации за 2023 год составила 126 млн руб. с падением на 42% относительно 2022 года.
Отмечается, что решение в законную силу не вступило.