Израиль впервые за 20 лет направил танки в Дженин на севере Западного берега

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении контртеррористической операции в северной части Западного берега реки Иордан, направив танковую дивизию в район Дженина. В этом районе израильские танки окажутся впервые с момента проведения операции «Защитная стена» в 2002 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Удар Израиля по Дженину в феврале 2025 года

Фото: Raneen Sawafta / File Photo / Reuters Удар Израиля по Дженину в феврале 2025 года

Фото: Raneen Sawafta / File Photo / Reuters

По информации армейской пресс-службы, в операции участвуют Служба общей безопасности и пограничная полиция. «Силы ЦАХАЛа продолжают активные действия по пресечению терроризма на севере Самарии, расширяя наступательную активность в дополнительных деревнях»,— говорится в сообщении. Отмечается, что пехотная бригада «Нахаль» и спецподразделение «Дувдеван» уже начали операции в нескольких деревнях близ Дженина, в то время как танковая дивизия будет действовать непосредственно в Дженине.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что около 40 тыс. палестинцев покинули лагеря беженцев в Дженине, Тулькарме и лагерь Нур-Шамс. «Сейчас в этих лагерях нет мирных жителей»,— сказал он. Министр добавил, что военнослужащие должны готовиться к «продолжительному пребыванию» в этих районах и «не допустить возвращения жителей».

Операция израильской армии, получившая название «Защитная стена», была проведена в марте 2002 года. Тогда военнослужащие ЦАХАЛа вошли во все палестинские города на Западном берегу, включая административную столицу Палестины Рамаллу, где заблокировали резиденцию тогдашнего лидера Ясира Арафата. Власти Израиля утверждали, что операция стала ответом на серию терактов, включая взрыв в отеле «Парк», где подорвался террорист-смертник из движения «Хамас».