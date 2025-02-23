В Ульяновске откроют движение на Императорском мосту
Императорский мост в Ульяновске откроется для движения транспорта в понедельник, 24 февраля. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
В настоящее время на объекте завершается ремонт. Подрядчик закончил работы на втором деформационном шве. В ближайшее время он смонтирует гребенки и соединит конструкции с проезжей частью с помощью литого асфальтобетона.
Кроме того, подрядчик провел фрезеровку неровностей асфальта. Одновременно с этим демонтируется один из аварийных стыков.
На следующей неделе начнут разбирать еще один деформационный шов на мосту. Чтобы транспорт смог проехать по участкам ремонта, в период работ будут установлены аппарели.