В Ульяновске откроют движение на Императорском мосту

Императорский мост в Ульяновске откроется для движения транспорта в понедельник, 24 февраля. Об этом сообщил глава города Александр Болдакин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В настоящее время на объекте завершается ремонт. Подрядчик закончил работы на втором деформационном шве. В ближайшее время он смонтирует гребенки и соединит конструкции с проезжей частью с помощью литого асфальтобетона.

Кроме того, подрядчик провел фрезеровку неровностей асфальта. Одновременно с этим демонтируется один из аварийных стыков.

На следующей неделе начнут разбирать еще один деформационный шов на мосту. Чтобы транспорт смог проехать по участкам ремонта, в период работ будут установлены аппарели.

Георгий Портнов