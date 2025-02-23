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На трех пляжах Анапы 23 февраля обнаружили новые выбросы мазута

В Анапе 23 февраля незначительные загрязнения мелкой фракции выявлены на пляже Джемете и территории оздоровительного центра «Премьера», сообщает оперштаб региона.

Фото: Оперштаб Кубани

Фото: Оперштаб Кубани

На побережье возле детского лагеря «Жемчужина России» свежих выбросов практически нет, однако штормовой ветер обнажил застывшие частицы мазута, находившиеся под слоем песка.

Специалисты в первую очередь ликвидируют новые загрязнения, после чего продолжают очистку основной территории побережья.

Наталья Решетняк

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