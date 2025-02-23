В Татарстане заявили о необходимости адаптации ИИ к татарскому языку

Директор Института прикладной семиотики АН Татарстана Ринат Гильмуллин в ходе Всемирного конгресса татар заявил о необходимости адаптации искусственного интеллекта к татарскому языку. Об этом сообщает «Интертат».

Ринат Гильмуллин отметил, что цифровизация является основным способом обеспечить татарскому языку место в будущем. Для развития и поддержания татарского языка необходимы новые подходы и модели, включая создание искусственного интеллекта на основе языка.

ML-разработчик, представитель сообщества «Ясалма» («Нейротатарлар») Дмитрий Гайнуллин, участвовавший в круглом столе онлайн, отметил, что для развития языковых моделей необходимы объемные и качественные текстовые корпусы. Однако эта работа осложняется ограниченностью ресурсов и проблемами с авторскими правами, особенно при включении в корпус литературных произведений.

Влас Северин