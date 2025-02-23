К памятнику «Павшим воинам» в Ростове возложены цветы

В День защитника Отечества в сквере им. Фрунзе донской столицы состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику «Павшим воинам». Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов Следующая фотография 1 / 3 Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов Фото: Федор Соколов

В мероприятии приняли участие представители правительства Ростовской области, Южного военного округа, городской администрации, ветеранских организаций, Законодательного собрания региона. Цветы также возложили курсанты и школьники.

В пресс-службе правительства напомнили, во время Великой Отечественной войны более 700 тыс. жителей Ростовской области участвовали в сражениях. 280 уроженцев региона получили звание Героя Советского Союза, 57 дончан стали полными кавалерами Ордена Славы.

«Нынешние поколения сохраняют преемственность подвигов: военнослужащие из региона отличились в Афганистане, на Северном Кавказе, во время миротворческих операций в Грузии, антитеррористических миссий в Сирии и в ходе СВО», — отмечается в сообщении.

Анна Анисова