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Водителей Ростовской области предупредили о снегопаде на М-4 «Дон»

23 февраля на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом водителей предупредила пресс-служба государственной компании «Автодор».

Фото: Артём Соколов, Коммерсантъ

Фото: Артём Соколов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, днем и вечером на трассе местами прогнозируется снег.

Автомобилистам рекомендуется быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. При совершении маневров необходимо включать поворотник.

Анастасия Казуков

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