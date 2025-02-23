Водителей Ростовской области предупредили о снегопаде на М-4 «Дон»

23 февраля на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом водителей предупредила пресс-служба государственной компании «Автодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артём Соколов, Коммерсантъ Фото: Артём Соколов, Коммерсантъ

Согласно сообщению, днем и вечером на трассе местами прогнозируется снег.

Автомобилистам рекомендуется быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. При совершении маневров необходимо включать поворотник.

Анастасия Казуков