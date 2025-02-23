В Нижнекамске за шесть лет число онкобольных возросло на 13,2%

В Нижнекамске в период с 2018 по 2024 год число пациентов на диспансерном учете с онкологическими заболеваниями увеличилось на 13,2%. Об этом «НТР 24» сообщил заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи Ильяс Ганиев.

Лидирующую позицию по заболеваемости занимает рак ободочной кишки, за ним следуют рак молочной железы и рак желудка. Ильяс Ганиев отметил, что онкологические заболевания все чаще диагностируются у молодых людей. На учете у онкологов города находится почти 8,4 тыс. пациентов.

Специалист подчеркнул, что многие пациенты не проходят диспансеризацию, которая помогает выявлять болезни на ранних стадиях. В 2024 году доля пациентов с ранними стадиями онкологии увеличилась на 13,3%, а запущенность злокачественных образований снизилась на 11,5%. Однако одногодичная летальность выросла на 18,2%.

Влас Северин