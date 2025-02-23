С Водоканала Ростова хотят взыскать 342 млн рублей ущерба окружающей среде

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора подало в арбитражный суд Ростовской области исковое заявление к АО «Водоканал Ростова-на-Дону», требуя взыскать с компании 342,4 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно исковому заявлению, ведомство намерено взыскать с компании плату за ущерб, нанесенный окружающей среде с 2017 по 2019 годы и в 2021 году. Характер, а также масштабы негативного воздействия не приводятся.

Арбитражный суд принял иск в производство и назначил предварительное заседание на 18 марта, предложив истцу представить дополнительные доказательства в обоснование своих требований к указанной дате.

Анастасия Казуков