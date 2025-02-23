В Екатеринбурге на Краснофлотцев произошел пожар в трехэтажном доме
На ул. Краснофлотцев в Екатеринбурге в частично расселенном трехэтажном доме произошел пожар, площадь которого составила 200 кв. м. На данный момент пожарные ликвидировали открытое горение, пострадавших нет, сообщили в МЧС Свердловской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Как добавили в ведомстве, огнем были охвачены второй и третий этажи. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 35 человек.
На месте работали 58 пожарных и 16 единиц спецтехники. В 12:58 пожар был потушен.