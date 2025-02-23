В Тольятти бизнесмена-рецидивиста поймали на неправомерном обороте средств платежей

Полиция выявила незаконную передачу доступа к системе дистанционного обслуживания в банке Тольятти. В преступлении заподозрили 37-летнего жителя Центрального района, у которого есть судимость за преступления в сфере миграции, побои, причинение тяжких травм и кражи. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полиция установила, что подозреваемый числится директором ООО. Он обратился в местное отделение банка, получил логин и пароль доступа к системе дистанционного обслуживания, а затем передал коды доступа третьим лицам. Это позволило бы им осуществлять незаконные финансовые операции.

За свои действия подозреваемый получил вознаграждение на сумму свыше 12 тыс. руб. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Полиция провела обыски и изъяла предметы и документы, которые позволили подтвердить шесть эпизодов преступлений. Подозреваемый дал подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Георгий Портнов