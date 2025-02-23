Казань вошла в список городов с дефицитом квартир стоимостью до 3 млн рублей

Казань вошла в список российских городов с дефицитом квартир стоимостью до 3 млн рублей. В столице Татарстана таких квартир не более 3% от общего числа предложений. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».

Лидером по дефициту жилья в этой ценовой категории стали Москва и Санкт-Петербург, где доля таких объектов составляет лишь 0,1%. В Нижнем Новгороде показатель равен 2%, а в Краснодаре — 2,5%. Казань с тремя процентами занимает пятое место.

Аналитики изучили более 100 тыс. объявлений о продаже квартир на вторичном рынке по всей России. По их данным, больше всего предложений стоимостью до 3 млн руб. в Волгограде (11,1%), Челябинске (10,4%) и Перми (10,1%). В топ-5 также вошли Воронеж (9,1%) и Красноярск (8,9%).

Эксперты отметили, что за такие деньги обычно продают малогабаритное жилье, пансионаты, комнаты в общежитиях, апартаменты, квартиры на окраинах крупных городов или в аварийных домах. В Казани, Санкт-Петербурге и Москве можно приобрести микростудии или объекты без статуса жилого помещения площадью 8–12 кв. м.

Влас Северин