Минобороны: ночью над Черноземьем сбили 18 беспилотников

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 20 украинских БПЛА, в том числе 18 над территорией Черноземья: пять над Орловской областью, четыре — над Белгородской, четыре — над Курской, три — над Липецкой и два — над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 6:00 до 8:15 ПВО уничтожило еще десять украинских беспилотников, в том числе семь над Черноземьем: шесть над Орловской и один над Курской областью.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уточнил в своем Telegram-канале, что за ночь над регионом было сбито девять БПЛА. Повреждений и пострадавших не зафиксировано.

В правительстве Курской области подтвердили информацию оборонного ведомства. Власти других регионов пока не прокомментировали атаки.

Егор Якимов