Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем защитника Отечества

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к жителям региона с поздравлением ко Дню защитника Отечества, особо отметив земляков, участвующих в специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В разные годы многие поколения солдат и офицеров стойко сражались за нашу страну. <...> Сегодня — особые слова благодарности нашим землякам, которые проявляют отвагу и самоотверженность, участвуя в специальной военной операции. Они защищают суверенитет России», — цитирует господина Кондратьева пресс-служба администрации региона.

Накануне праздника в Краснодаре состоялось торжественное мероприятие, где губернатор вручил ордена, медали и почетные грамоты бойцам добровольческих казачьих отрядов «БАРС».

В муниципалитетах Краснодарского края 23 февраля организованы праздничные мероприятия: возложение цветов к Вечному огню, памятные акции, концерты, спортивные состязания, фотовыставки и творческие встречи.

Лия Пацан