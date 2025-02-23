На Кубани помогут найти погибших и пропавших без вести в годы ВОВ

Одиннадцать общественных приемных «Судьба солдата» начнут работу в Краснодарском крае в рамках проекта «Нам доверена Память. Великой Победе – 80 лет», реализуемого на средства губернаторского гранта. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона. Специалисты помогут жителям установить судьбы родственников, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В год 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества организуем работу приемных «Судьба солдата». В них можно обратиться за помощью в установлении судьбы родных, погибших или пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны»,— отметил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.

Пункты приема заявлений разместятся в Краснодаре, Анапе, Новороссийске, Горячем Ключе, а также в Ленинградском муниципальном округе, Апшеронском, Брюховецком, Каневском, Курганинском, Лабинском и Славянском районах.

Обращения граждан будут принимать молодые поисковики и их руководители. Обработкой заявок займутся специалисты по архивному поиску. Заявители получат официальные ответы с копиями документов из архивов. График работы приемных опубликован на сайте kubpoisk.ru и в соцсетях Ассоциации «Кубаньпоиск». Подать заявку можно также через онлайн-форму.

Наталья Решетняк