В Екатеринбурге на 36-м году жизни скончался директор центра социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» Михаил Леготин. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава департамента молодежной политики и международных связей Артем Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Екатеринбурге в возрасте 35 лет умер директор центра «Форпост» Михаил Леготин

Фото: telegram-канал Артема Николаева В Екатеринбурге в возрасте 35 лет умер директор центра «Форпост» Михаил Леготин

Фото: telegram-канал Артема Николаева

По словам господина Николаева, Михаил Леготин был профессионалом и сильным руководителем. «Он был трудоголиком и весь отдавался работе. Никогда не забуду, как мы в последний рабочий день прошлого года, в девятом часу вечера, осматривали ремонт в "Форпосте" и строили планы на будущий год. К слову, некоторые из них Максим Павлович успел воплотить в жизнь»,- написал Артем Николаев.

По данным сайт Rusprofile, господин Леготин руководил «Форпостом» с апреля 2021 года. Он сменил на посту Юлию Дерягину, которая проработала в центре более 23 лет и скончалась в возрасте 52 лет.

Анастасия Таначева