В субботу в Казани произошло 171 ДТП

Вчера, 22 февраля, на территории Казани зарегистрировали 171 сообщение о дорожно-транспортных происшествиях. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

Из общего числа аварий в одной пострадал человек. 80 ДТП оформлено в центрах, а 33 — на месте сотрудниками Госавтоинспекции с материальным ущербом.

Также 12 водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, а один — доставлен в территориальный отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин