Машина BMW на большой скорости разбилась об ограждение на трассе М-11

На трассе М-11 «Нева» в Тверской области автомобиль BMW на большой скорости въехал в ограждение. В машине находились три человека, два из них погибли.

Как сообщило управление Госавтоинспекции Тверской области, ДТП произошло на 140-м км автодороги в Конаковском районе. На записи, которую публикует ведомство во «Вконтакте», видно, что автомобиль BMW на большой скорости въезжает в отбойник, после чего в него въезжает машина марки «Ситроен».

ГАИ уточнило, что погиб водитель и один из пассажиров BMW. Еще один человек госпитализирован с тяжелыми травмами.