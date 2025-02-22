Бастрыкин поручил проверить жалобу многодетной матери из Чувашии на доступную среду
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав многодетной матери из села Моргауши Чувашской Республики на доступную среду. Информация об этом опубликована в Telegram-канале информационного центра СК России.
По информации СМИ, подъезд многоквартирного дома, где проживает семья, не оборудован пандусом, из-за чего женщине приходится носить сына-инвалида на руках до квартиры. Обращения в администрацию не принесли результата.
Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Чувашской Республике Александру Полтинину провести процессуальную проверку и предоставить отчет о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения и ход проверки взяты на контроль центрального аппарата Следственного комитета.