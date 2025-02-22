В ночь на 23 февраля в Татарстане местами ожидается туман

Ночью и утром 23 февраля на территории Республики Татарстан ожидается местами туман. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В воскресенье в Татарстане прогнозируют переменную облачность с прояснениями, без осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер будет северо-восточным со скоростью 5–10 м/с, местами с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 градусов, а при прояснениях возможно понижение до 23 градусов. Днем температура составит от 6 до 11 градусов.

Влас Северин