«Союзмультфильм» требует компенсацию с донского ИП за изображение Чебурашки

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск акционерного общества «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» с требованием к индивидуальному предпринимателю Максиму Евкину о взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав на персонажа «Чебурашка» в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно представленной информации, еще 100 тыс. руб. «Союзмультфильм» требует за нарушение исключительных прав на товарный знак №754872. Дело будет рассмотрено судом в порядке упрощенного производства.

На сайте ростовского арбитража также есть информация о том, что в декабре «Союзмультфильм» добился взыскания с одного из донских ИП компенсации за продажу брелка с изображением «Чебурашка».

Сергей Иванов