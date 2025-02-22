В Татарстане зафиксировали три случая метапневмовируса у детей

В Татарстане с начала 2025 г. было зафиксировано три случая метапневмовирусной инфекции у детей. Об этом ГТРК «Татарстан» сообщил главный инфекционист Минздрава республики Халит Хаертынов.

Халит Хаертынов отметил, что регион не испытывает всплеска заболевания, всего было протестировано 642 пробы.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан Любовь Авдонина отметила, что общее количество заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями находится ниже эпидемического порога.

За прошедшую неделю было зарегистрировано 15,8 тыс. случаев ОРВИ и гриппа, что на десять процентов больше по сравнению с предыдущей неделей.

Метапневмовирус вызывает острые респираторные вирусные инфекции и способен поражать легкие. Инфекция передается воздушно-капельным путем и чаще всего затрагивает детей.

Влас Северин