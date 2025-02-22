«Молот» одержал волевую победу в Ростове

В заключительном матче выездной серии в чемпионате ВХЛ пермский «Молот» обыграл ХК «Ростов». Итог поединка 4:3 в пользу пермской хоккейной команды. Хозяева первыми забросили шайбу, но Максим Кицын сравнял результат первого периода. Во второй двадцатиминутке ростовчане забросили дважды, а гости сумели забить лишь однажды. Гол на счету Эмиля Гелиаскарова. В заключительной трети матча Денис Голубев подвел итог основного времени -3:3. В овертайме пермяки могли все завершить, но Максим Кицын не реализовал буллит. В послематчевых хоккейных «пенальти» удача спасовала «Молоту». Решающий бросок совершил Даниил Лапин.

26 февраля подопечные Евгения Попихина сыграют в Перми с тюменским «Рубином».