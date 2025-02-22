Коробченко предложил пока не пускать западные бренды обратно в Россию

Вице-премьер и министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко предложил временно не пускать западные бренды обратно в Россию. Об этом он заявил «Бизнес Online».

Олег Коробченко отметил, что за последние три года в России сформировалась привычка к продукции отечественных производителей, и импортные технологии были замещены. Значительные ресурсы уже вложены в развитие собственной промышленности для достижения суверенитета.

«Нам надо стоять до конца, держать оборону, не запускать ни в коем случае пока никого. Мы прорвемся, и у нас все получится и с платежами, и со всем остальным. Самое главное — начать мириться, но пока никого не впускать. Минимум два-три года еще нужно потерпеть», — заявил министр.

Влас Северин