Президент РФ обновил состав самарских судов

Назначены новые судьи в три самарских суда. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба суда Самарской области в субботу, 22 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

В частности, судьями Самарского областного суда стали Татьяна Кремнева и Анна Полезнова. Также пост судьи Куйбышевского районного суда Самары заняла Ирина Фурман. Кроме того, в должность судьи Октябрьского районного суда города вступила Дина Абдульмянова.

До этого кадровые перестановки в самарских судах по решению главы государства проводились в январе текущего года. Тогда судьей Самарского областного суда стал Александр Саломатин. А судьей Кировского районного суда Самары была назначена Татьяна Золотова.

Георгий Портнов