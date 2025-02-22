Сотрудник мэрии Новотроицка уволен из-за утраты доверия после взятки от бизнесмена

Суд обязал мэрию Новотроицка изменить основание увольнения муниципального служащего. Изначально трудовой договор с чиновником был расторгнут из-за прекращения доступа к гостайне. Теперь он будет уволен в связи с утратой доверия. Решение принято по иску прокуратуры. Об этом сообщает городское надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что с января 2019-го по декабрь 2020 года сотрудник мэрии Новотроицка получил от индивидуального предпринимателя более 100 тыс. руб. Деньги передавались за общее покровительство чиновника розничной торговле.

После этого муниципального служащего уволили. Но прокуратура пришла к выводу, что городская администрация не предотвратила конфликт интересов со стороны чиновника и должна изменить основание для расторжения трудового договора с бывшим сотрудником.

Георгий Портнов