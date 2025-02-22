Владимир Путин присвоил звание Героя России генерал-лейтенту из Татарстана

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России генерал-лейтенту из Апастовского района Татарстана Рамилю Ибатуллину. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов на еженедельном совещании в Доме Правительства Татарстана.

Рустам Минниханов также поручил главам муниципальных образований организовать праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества на высоком уровне и лично участвовать в них. Особое внимание он попросил уделить ветеранам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, а также тем, кто участвует в специальной военной операции и их семьям.

Влас Северин