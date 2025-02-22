Альпинисты из Ставрополья поднялись на главную вершину двух американских континентов

Команда ставропольских альпинистов взошла на высочайшую вершину обеих Америк — гору Аконкагуа, сообщает пресс-служба администрации Страврополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Восхождение на гору Аконкагуа заняло всего неделю в условиях экстремальной непогоды. И это при том, что стандартный срок прохождения данного маршрута занимает 17 дней.

В группу из четырех профессиональных спортсменов вошли Дмитрий Дегтярев, Казбек Гюльмагомедов, Роман Чеканов и руководитель Виктор Ершов.

«Обещали достаточно сильный ветер (около 40-50 км/ч), но он не случился и альпинистам очень повезло подняться в хорошую погоду. Но холодно было, около -20-25 градусов»,— рассказал Виктор.

Гора Аконкагуа расположена в Аргентине и входит в список «Семи вершин». Ее неофициальное название «Колос Америки».

Николай Аксенов