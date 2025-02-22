Поезд «Москва-Ярославль» опоздал на три часа

Пассажирский поезд «Москва-Ярославль» прибыл в столицу Золотого кольца с задержкой в три часа. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Сбой в движении произошел 21 февраля из-за технической неисправности электропоезда на станции Сергиев Посад. Обратно, в Москву, поезд отправился также с задержкой в 2,5 часа.

На жд-вокзале «Ярославль-Главный» работал заместитель транспортного прокурора Максим Юрчук и помощник прокурора Григорий Слесарев. Напомним, что среднее время в пути на поезде из Ярославля в Москву составляет 3-4 часа без задержек.

Алла Чижова